القوات المسلحة تنفذ تمرينا عسكريا باسم “الضربة الحاسمة”

وطنا اليوم – نفذت كتيبة الحرس الملكي الآلية/١، وكتيبة الدبابات/٥ الملكية، من وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، اليوم الخميس، تمريناً عسكرياً تعبوياً بقطاعات (الضربة الحاسمة).

واستمع الحضور إلى إيجاز عسكري حول فرضيات التمرين الذي يحاكي قدرات الوحدات على تنفيذ الواجبات العملياتية وبجاهزية عالية ضمن مسرح العمليات والتعامل مع أية تحديات قد تواجهها في بيئة العمليات الاستراتيجية مستقبلاً، وسير عمليات التدريب والإجراءات والتخطيط للعمليات المشتركة التقليدية وغير التقليدية، والتي تم تنفيذها لزيادة التنسيق وتوحيد المفاهيم بين الوحدات.

وشاهد الحضور مجريات التمرين الذي اشتمل على تطبيقات لمهارة الميدان، واستغلال طبيعة الأرض، القصف التمهيدي باستخدام مدافع الهاون ورمايات حية من مختلف الأسلحة القياسية لوحدات المشاة الآلية، ورماية أهداف شكلية باستخدام دبابة السنتارو التي دخلت الخدمة حديثاً، إضافة إلى تنفيذ مراحل الهجوم المعاكس بالذخيرة الحية.

وأظهر المشاركون في التمارين لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في إصابة الأهداف، وتنسيق المهام والواجبات التي يتطلبها تنفيذ التمرين، عكست المستوى المتميز والقدرة على العمل الجماعي الذي يتمتع به منتسبو المنطقة العسكرية الوسطى