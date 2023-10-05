بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بوتين مخاطبا الغرب على طريقة القذافي : من أنتم؟

منذ 12 ثانية
بوتين مخاطبا الغرب على طريقة القذافي : من أنتم؟

وطنا اليوم:حينما خرج معمر القذافي في فبراير/شباط 2011 من غفوة حكمه المديد، مأخوذاً ومصعوقاً برؤية جموع غفيرة من الليبيين، تطالبه بترك الحكم، صاح مُتسائلاً، مخاطباً تلك الجموع: من أنتم؟ كان سؤاله جدّياً، صادراً عن وعي الزعيم المتوحد الذي لم يعتبر نفسه يوماً حاكماً بالقدر الذي كان فيه أباً وقائداً روحياً متعالياً على الحكم والمحكومين. ولم يكن السؤال تهكّمياً، كما قُرئ وفُسر في وسائل الإعلام حينها، فالرجل، حقيقةً، لم يكن يعرف من هؤلاء الأبناء الذين كبروا فجأة، وأعلنوا تمرّدهم على الأب، وخرجوا يطالبونه بترك أبوته، ومغادرة بيت الرعاية.
فقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي” الذي عقد في منتجع سوتشي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم
وجاء في الكلمة التي ألقاها الرئيس: إن الشعوب التي تعرف مصالحها يتعين عليها التخلص من هذا الفكر الاستعماري
واعتبر أن من الواجب الخروج من الحلقة المفرغة التي فرضها الغرب بغية السيطرة على الفكر الإنساني.
وتابع قائلا: إن الحضارة في مفهومنا متنوعة ومختلفة للغاية.
وأضاف: الغرب يحاول استبدال القانون الدولي بقواعد يضعونها بأنفسهم، وزملاؤنا في الولايات المتحدة والغرب يحاولون أن يعلّموا الغير كيفية التعامل مع هذه القواعد.
وتساءل الرئيس الروسي موجها خطابه للغرب: من انتم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

الأردن يسعى لإدراج موقع خليج العقبة على قائمة التراث العالمي

19:13

البنك الدولي: الضغوط المالية بالأردن قد ترفع الدين العام

19:06

رئيس الأركان يزور شركة الاتصالات الأردنية (اورنج)

19:02

وزير الصحة: البرنامج الوطني للتطعيم أثبت نجاحه وعلى الأهالي التعاون

18:57

الحنيفات: موسم الزيتون الحالي أفضل من السابق بـ10%

16:40

وزير الدفاع السوري غادر موقع الهجوم قبل لحظات من وقوعه

16:29

الأمن السيبراني يدعو الأردنيين لعدم مشاركة رموز التحقق

16:25

هيئة الدواء المصرية تحذر من منشط جنسي شهير

16:18

تعميم مهم من التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات الرسمية

16:08

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليون دولار خلال 8 شهور

16:02

طالب جامعي يترك طب الأسنان ويتجه لدراسة الشريعة

15:38

ارتفاع عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 54

وفيات
وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023