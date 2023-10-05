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وزير الدفاع السوري غادر موقع الهجوم قبل لحظات من وقوعه

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع السوري غادر موقع الهجوم قبل لحظات من وقوعه

 

وطنا اليوم – كان وزير الدفاع السوري علي عباس، حاضرا في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية في حمص الذي تعرض للاستهداف الا انه غادر قبل الهجوم .

وأصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا قالت إن “التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

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