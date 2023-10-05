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ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليون دولار خلال 8 شهور

منذ ساعة واحدة
ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليون دولار خلال 8 شهور

وطنا اليوم:سجلت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعا خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، بنسبة 0.6% لتبلغ 2,264.5 مليون دولار.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.0% خلال شهر آب من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 281.1 مليون دولار (199.3 مليون دينار).
وخلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 فبلغت 2,264.5 مليون دولار (1,605.5 مليون دينار)، مقابل 2,250.5 مليون دولار (1,595.6 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6%.


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