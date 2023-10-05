وزارة الأوقاف تتابع بقلق انتهاكات قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

وطنا اليوم:تتابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بقلق بالغ الانتهاكات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه والقائمين على إدارته.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رفضه التام لاعتداءات سلطات الاحتلال المتطرفة التي تستبيح حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتمكن المتطرفين اليهود من تدنيس أولى القبلتين بأشكال مختلفة من مزاعم وتحريض وطقوس تلمودية مسيئة تهدف إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الأقصى المبارك منذ أكثر من 1400 عام.

كما وتستنكر الوزارة منع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم ، ومحاولة المس بهوية المسجد الاقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني او المكاني ، وهو تحت الوصاية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله .

ونحيي صمود أوقاف القدس والمقدسيين وكل المتعبدين في الأقصى المبارك وندعو كل من يستطيع الوصول للقدس الشريف أن يشد الرحال ويصلي في الأقصى ويشد أزر إخواننا المقدسيين ناصحاً إياهم وكل المسلمين بالاعتصام بحبل الله والاستبشار بنصره، وأن الأردن ماضٍ ومستمر بالعمل المخلص لله سبحانه وتعالى لتحقيق أدوات حماية الأقصى وعودته عزيزاً محرراً من كل دنس وتشوي