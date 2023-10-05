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وزارة الصحة تضع خطة سريعة لحصر الإصابات بالحصبة

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة تضع خطة سريعة لحصر الإصابات بالحصبة

وطنا اليوم:وضعت وزارة الصحة خطة سريعة لحصر الإصابات بالحصبة للحد من انتشارها؛ لأنها سريعة الانتقال، ويستطيع الشخص المصاب نقل العدوى لـ 18 شخصا، وفقا لوزير الصحة فراس الهواري.
وقال الهواري الخميس، خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الأعيان مع وزير الصحة، وعدد من عمداء كليات الطب حول المطعوم MR، إنّ الوزارة عملت على التوازي مع خطة حصر الإصابات بالحصبة بالتخطيط لحملة تطعيم ضذ الحصبة.
وأضاف أن الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لكوادرها لحمايتهم، حيث سيتم البدء بإعطاء اللقاح خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أمامنا 5 أو6 أسابيع، وعلينا أن لا نتسبب بأضرار للبرنامج الوطني للتطعيم”.
وأشار الهواري إلى أن الأردن في 2013 استخدم نفس مطعوم MR الخاص ضد الحصبة، حيث تم إعطاء 4 ملايين جرعة منه.
عميد كلية الطب في الأردنية ياسر ريان، قال إنّه يوجد 3 أو 4 دراسات في الجامعة الأردنية اثبتت نجاعة برامج التطعيم، كما لا يحتاج أي شهادة


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