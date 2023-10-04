الوزير الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

وطنا اليوم:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية للدورة العادية الماضية بلغت 97 بالمئة.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، أن هذه النسبة تعد الأعلى في تاريخ المجالس البرلمانية منذ عام 1989.

وأكد أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتسهيل مهمة أدوات الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة.

وثمن جهود ضباط الارتباط في متابعتهم لأدوات الرقابة البرلمانية والمذكرات البرلمانية، معرباً عن أمله بمواصلة هذه الجهود.

وشدد على ضرورة الاستمرار في متابعة أدوات الرقابة البرلمانية والإجابة عنها خلال المدد القانونية، مشيراً إلى أن التعاون وزيادة التنسيق يصب في مصلحة تعزيز العلاقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي رسمها الدستور.

وحث الخريشة، ضباط الارتباط على تكثيف جهودهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عقد الدورة العادية لمجلس النواب، ما يتطلب المزيد من العمل والجهد