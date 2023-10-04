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نصار القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

منذ ساعة واحدة
نصار القيسي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

وطنا اليوم:أعلن النائب الدكتور نصار القيسي نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية المقبلة، وذلك بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع زميلاته وزملاءه النواب، وجدير بالذكر بأن القيسي يحظى بخبرة برلمانية وسياسية واقتصادية واسعة وعلى مدى سنوات من العمل البرلماني تؤهله لرئاسة مجلس النواب بكل كفاءة واقتدار، كما يحسب للقيسي اسهاماته المتميزة في الدبلوماسية البرلمانية وضمن الضوابط الوطنية الحصيفة، جنبا الى جنب مع فهمه العميق لمرحلة التحديث السياسي والاقتصادي والاداري ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتحقيق الرؤية الملكية الراشدة والحكيمة.
و يتمتع القيسي بتأييد واسع من زملاءه النواب انطلاقا من التطابق الفكري و وحدة الهدف الوطني المشترك.


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