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المياه :ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل الكريدور المزود لمحافظات الشمال لتعبئة صهاريج

منذ ساعتين
المياه :ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل الكريدور المزود لمحافظات الشمال لتعبئة صهاريج

وطنا اليوم – أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه بالتنسيق مع المنسق الامني عن ضبط اعتداءات ضخمة على خط ناقل تجميع ابار الكريدور قطر 400 ملم المزود لخزان المياه الرئيسي ومنه الى محافظات الشمال الأربعة وبطريقة غير مشروعة ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات تعبئة صهاريج مخالفة.
وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه انه وضمن الحملة التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه تم ضبط 3 اعتداءات كبيرة لتعبئة الصهاريج المخالفة من خلال تركيب عدة فتحات على الخط الناقل، حيث تم فصل هذه الاعتداءات واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق بالامر وضبط الجناة وتحويلهم للجهات المختصة .


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