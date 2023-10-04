الأردن يوجه مذكرة احتجاج لسفارة الاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم:وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان، عبرت فيها عن الاحتجاج على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

واحتجت الوزارة في المذكرة أيضا، على فرض قيودٍ على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة