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مهم من زراعة المفرق لمربي الأغنام في الأردن

منذ 3 ثواني
مهم من زراعة المفرق لمربي الأغنام في الأردن

وطنا اليوم:أهابت مديرة زراعة المفرق ابتهال الخريشا مربي المواشي، وبالقرب من موسم ولادة الأغنام، بتقديم المطاعيم خاصة التي من شأنها حماية المواليد والأمهات على حد سواء من الأمراض المعدية.
وشددت على أهمية عزل الإناث الحوامل خلال الشهرين الأخيرين قبل موعد الولادة لتقديم الرعاية اللازمة، وزيادة تقديم العلف الغذائي، مشيرة إلى أهمية تزويد المواليد حليب “اللبا”، وعزلهم بحظائر خاصة.
وأفادت الخريشا بأن صادرات الأردن الشهرية من الخراف ستقل، على الرغم من أن الأردن وصل إلى المعدل السنوي المعتاد للتصدير، نظرًا لاقتراب موسم الولادات، مشيرةً إلى أن أوزان الخراف تكون غير متوافقة مع شروط التصدير.
وأضافت أنه تم تصدير505 آلاف رأس من الخراف البلدية منذ بداية العام الجاري وحتى الرابع من تشرين الأول، مشيرة إلى أن المعدل السنوي المعتاد لتصدير المواشي يتراوح بين 450 ألف إلى 550 ألف رأس من الخراف.
وأكدت الخريشا أن وزارة الزراعة توازن بين احتياجات السوق المحلية ولا يؤثر التصدير على أسعار المواشي.
وأشارت إلى أن ثروة الأردن من الأغنام والخراف تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف رأس من الأغنام، ويتجاوز عدد المواليد منها مليونين ونصف مليون رأس من المواشي.
ورجحت أن يكون من بين المواليد مليون رأس من الخراف، حيث يتم تصدير ما يقارب 60٪ منها إلى المملكة العربية السعودية، بينما يتم توريد الباقي للسوق المحلية


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