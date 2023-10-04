بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

في حدث غير مسبوق بتاريخ أمريكا.. عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه

منذ ساعتين
في حدث غير مسبوق بتاريخ أمريكا.. عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه

 

وطنا اليوم – صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. وصوت 216 عضو في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي، فيما صوت 210 أعضاء ضد المقترح.

وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي. ومن جانبه، قال النائب الجمهوري مات غايتس الذي ترأس مهمة الإطاحة بمكارثي عقب إعلان النتائج: “انتهك مكارثي الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير الماضي، وتسبب في شلل مجلس النواب ولم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية”. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، فشل مجلس النواب الأمريكي في تصويت على منع جهود النائب مات غايتس للإطاحة برئيس المجلس كيفن مكارثي.

وأشار النائب الجمهوري غايتس، إلى أن القيادة في عهد مكارثي كانت فوضوية، وأضاف غايتس، أن الشيء الوحيد المشترك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس النواب وتجمع المحافظين الجمهوريين هو أنهم لا يستطيعون الاعتماد على مكارثي. وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت الماضي، ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية لمدة 45 يوما لتجنب إغلاقها رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:05

الدباس يدعو الى توحيد الجهود العربية لحماية واستدامة المحميات الطبيعية في الوطن العربي

06:46

رئيس “النواب الأمريكي” المؤقت يطرد بيلوسي من “الكابيتول”

06:43

“حظر النقاب”.. القنصلية السعودية في جنيف لرعاياها تقييدوا بذلك

06:29

الخبر غير صحيح ومواقع تعتذر

22:05

الغزاوي يعلن ترشحه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

20:39

مستشفيات البشير تُجري أول عملية استبدال مفصل باستخدام تقنية متطورة ثلاثية الأبعاد

20:29

حزب إرادة يحاور طلبة جامعات في محافظة اربد .. فيديو وصور

20:18

عمان الأهلية تشارك بمصر في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

20:03

البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

20:00

رسمياً .. تأجيل لقاءات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم

19:47

سيلانغور الماليزي ينهي عقد يزن العرب بعد حادثة الاعتداء على حكم مباراة

19:39

نوبل الفيزياء لثلاثة علماء متخصصين في حركة الإلكترونات الفائقة السرعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023