بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخرابشة يوضح بالوثائق مأمونية وسلامة مطعوم MR

منذ 20 ثانية
الخرابشة يوضح بالوثائق مأمونية وسلامة مطعوم MR

 

وطنا اليوم- اوضح الدكتور سعد الخرابشة في حديث له حول الجدل الذي اثاره مطعوم MR وحالة التشكيك بالمطعوم حيث قال الخرابشة

لا زال اللغط والجدول مستمراً من قبل العديد من غير المختصين وبعض المختصين حول مفهوم مصطلح prequalification أو التحقق المسبق لسلامة وفعالية ومأمونية المستحضرات الصيدلانية الذ:ي تقوم به منظمة الصحة العالمية. ولإجلاء الحقيقة أرفق للمهتمين وثيقتين بالعربية والإنجليزية مصدرهما موقع منظمة الصحة العالمية توضحان معنى ومفهوم التحقق المسبق والآلية التي تتم بها، آملاً أن يضع ذلك حداً للجدل الدائر حالياً فيما يخص مطعوم MR للحصبة والحصبة الألمانية.

وارفق الخرابشة توضيحه وثائق بالغتين الانجليزية والعربية توضح مأمونية المطوم وسلامته .
والله ولي التوفيق.

الوثاىق المرفقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

شجار على التقاط صور مع شعراء ليبيين .. رواية الداخلية المصرية لما وقع في مطروح

11:41

وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية

11:30

مدير عام الشؤون الفلسطينية ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين يكرمان اللاعب حسن سلامة

10:51

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

10:49

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية الاردن للتحديث الاقتصادي

10:44

بثلاث كلمات.. أمير سعودي يعلق على انسحاب اتحاد جدة من مواجهة سباهان الإيراني

10:39

التربية وأمنية يجددان اتفاقية الربط والحماية الإلكترونيّة لـ 3 سنوات إضافية

10:27

يوفر 400 وظيفة.. فرصة استثمارية لإنشاء فندق في البحر الميت

10:19

قاتل شقيقته في الأغوار الجنوبية يسلم نفسه للمركز الأمني

10:00

مدراء أقضية جدد في الداخلية (اسماء)

09:55

وفيات الثلاثاء 3-10-2023

09:50

بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات وإساءة الاختيار

وفيات
وفيات الثلاثاء 3-10-2023اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023