الخرابشة يوضح بالوثائق مأمونية وسلامة مطعوم MR

وطنا اليوم- اوضح الدكتور سعد الخرابشة في حديث له حول الجدل الذي اثاره مطعوم MR وحالة التشكيك بالمطعوم حيث قال الخرابشة

لا زال اللغط والجدول مستمراً من قبل العديد من غير المختصين وبعض المختصين حول مفهوم مصطلح prequalification أو التحقق المسبق لسلامة وفعالية ومأمونية المستحضرات الصيدلانية الذ:ي تقوم به منظمة الصحة العالمية. ولإجلاء الحقيقة أرفق للمهتمين وثيقتين بالعربية والإنجليزية مصدرهما موقع منظمة الصحة العالمية توضحان معنى ومفهوم التحقق المسبق والآلية التي تتم بها، آملاً أن يضع ذلك حداً للجدل الدائر حالياً فيما يخص مطعوم MR للحصبة والحصبة الألمانية.

وارفق الخرابشة توضيحه وثائق بالغتين الانجليزية والعربية توضح مأمونية المطوم وسلامته .

والله ولي التوفيق.

الوثاىق المرفقة