هآرتس تكشف تاريخ العلاقات مع السعودية

وطنا اليوم – نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا استند إلى تصريحات وكتابات مؤرخين وباحثين ومسؤولين سابقين واستعرضت فيه “العلاقات السرية” بين الإسرائيليين والسعوديين على مر التاريخ، وحتى من قبل تأسيس الدولتين، وصولا إلى المفاوضات الجارية المعلنة حاليا بشأن إمكانية إقامة علاقات رسمية.

وتقول الصحيفة إن حصول اتفاق على إقامة علاقات لن يكون بفضل جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، فقط، ولكن أيضا بفضل “قرن من العلاقات السرية التي تراوحت بين تبادل المعلومات الاستخبارية ومبادرات السلام السرية”.

ويشير التقرير إلى، إلياهو إبشتاين، في عام 1937، الذي كان مسؤولا في “الوكالة اليهودية”، والذي التقى في بيروت بفؤاد حمزة، المدير العام لوزارة الخارجية السعودية. ومهد اللقاء الطريق للقاء بين حمزة وديفيد بن غوريون، رئيس الوكالة اليهودية، الذي أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل.

وقال البروفيسور، يهوشوا بوراث، من الجامعة العبرية إنه ذات مرة: “في الاجتماع، قام بن غوريون بتحليل مسألة “أرض إسرائيل” في سياق … أن “أرض إسرائيل” محاطة بالدول العربية، بينما بالنسبة لحمزة، أرض إسرائيل كان ينبغي مناقشة الصراع من وجهة نظر عرب أرض إسرائيل”.

وكتب إيلي بوده، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية في كتابه From” Mistress to Common-Law Wife” أنه “رغم أن مواقف الجانبين كانت متباعدة، إلا أن المحادثات ساعدت كل جانب على التعرف على وجهات نظر ومصالح الطرف الآخر”.

خلال تلك السنوات، كانت هناك جهود لإنشاء اتحاد عربي يضم “أرض إسرائيل” كعنصر يهودي. وكان من بين المقترحات أن يترأس الملك عبد العزيز بن سعود الاتحاد، وهي فكرة روج لها، سانت جون فيلبي، وهو خبير بريطاني في الشؤون العربية كان له علاقات بالديوان الملكي، وفق تقرير هآرتس.

ولم تشارك المملكة قط في الحروب ضد إسرائيل، والقوة الصغيرة جدا التي أرسلتها لحرب الاستقلال لم تشهد أي نشاط تقريبا، وفق الصحيفة.