بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ايران تدرس الغاء التاشيرة مع السعودية

منذ ساعتين
ايران تدرس الغاء التاشيرة مع السعودية

 

وطنا اليوم – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية “موضوع قيد التحقيق” من قبل الوزارة.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن “هناك عدة خطط وأفكار يتم مناقشتها مع المؤسسات ذات الصلة، ومن الضروري والطبيعي إرسال الخبير والملخص النهائي إلى مجلس الوزراء بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية، وفقا لقانون وزارة الخارجية”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار 2023، برعاية الصين، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين.

وعلى صعيد العلاقات مع مصر، ذكر أن هناك “تطورات إيجابية في الأونة الأخيرة، وذلك بعد المحادثات بين البلدين واجتماع وزيري خارجية البلدين في نيويورك”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:27

من الأردن إلى الخليج… أين تصل أزمة تهريب المخدرات من الحدود السورية؟

06:21

حقيقة انقطاع الانترنت لعدة اشهر

06:16

هآرتس تكشف تاريخ العلاقات مع السعودية

06:07

ارقام فلكية قيمة المساعدات الامريكية لاوكرانية منذ بداية الحرب

06:01

اسرائيل تقصف اهداف في العمق السوري

05:51

عودة الحديث عن انبوب النفط العراقي – التركي .. ما مصير انبوب النفط الاردني – العراقي ؟

05:39

الساكت: لا يمكن لأي بلد أن ينمو ويتقدم دون وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة

05:32

‏نأخذ المطعوم أم لا؟ سؤال مُخجل وخطير

23:41

مجمع اللغة يفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

23:10

بعد 3 سنوات من عمرها.. “سنبلة” تفجر إبداعات المعلم والطالب

21:05

الأردن يشارك في أعمال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة

20:36

توضيح حول شكاوى ارتفاع فواتير المياه بعد تطبيق الفاتورة الشهرية

وفيات
اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023