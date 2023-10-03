ايران تدرس الغاء التاشيرة مع السعودية

وطنا اليوم – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية “موضوع قيد التحقيق” من قبل الوزارة.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن “هناك عدة خطط وأفكار يتم مناقشتها مع المؤسسات ذات الصلة، ومن الضروري والطبيعي إرسال الخبير والملخص النهائي إلى مجلس الوزراء بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية، وفقا لقانون وزارة الخارجية”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار 2023، برعاية الصين، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين.

وعلى صعيد العلاقات مع مصر، ذكر أن هناك “تطورات إيجابية في الأونة الأخيرة، وذلك بعد المحادثات بين البلدين واجتماع وزيري خارجية البلدين في نيويورك”.