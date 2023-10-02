توضيح حول شكاوى ارتفاع فواتير المياه بعد تطبيق الفاتورة الشهرية

وطنا اليوم:تواصلت شكاوى المواطنين من تطبيق نظام فاتورة المياه الشهرية، قائلين إن الفواتير شهدت ارتفاعا في قيمها مقارنة مع الفاتورة الربعية.

وقال مواطنون في محافظة الزرقاء إن قيم فواتير المياه الشهرية بدت مقارنة بالربع سنوية، لافتين إلى أن الأصل بقيمة الفاتورة الشهرية أن توازي “ثُلث” الفاتورة الربع سنوية.

وأكد المواطنون أن نمط استهلاكهم المياه لم يتغيّر، متسائلين فيما إذا كانت الحكومة قد طبّقت التعرفة الجديدة للمياه على المواطنين الذين صدرت لهم فواتير مياه شهرية أم لا، سيّما وأنهم راجعوا شركة مياهنا لمعرفة أسباب ارتفاع الفواتير رغم عدم تغيّر نمط الاستهلاك، لكنهم لم يتلقوا أيّ ردّ.

من جانبه، نفى مساعد المدير التنفيذي لشركة مياهنا في محافظة الزرقاء، المهندس وسام الحياري، أي رفع لتعرفة المياه، مؤكدا أن التعرفة لاتزال تحتسب وفقا للأسعار السابقة، فيما سيكون الرفع بدءا من العام القادم، ووفقا لما أعلنته الحكومة.

وأضاف الحياري أن زيادة استهلاك المياه من شأنه تغيير الشريحة التي يتمّ احتساب التعرفة على أساسها، ولذلك يلاحظ البعض تغييرا على فواتيرهم.

وأكد الحياري أن رفع تعرفة المياه لن يُطبّق في هذا العام، فيما سيدخل حيّز التنفيذ العام القادم، حيث سيشمل التغيير تعرفة المياه ورسوم الصرف الصحي -إذا كان الشخص يقطن ضمن مناطق مشمولة بهذه الخدمة-