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كريشان ينتقد الاعلام الصحي ويحذر من انتشار الاوبئة

منذ 15 ثانية
كريشان ينتقد الاعلام الصحي ويحذر من انتشار الاوبئة

وطنا اليوم:طالب عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور تيسير كريشان، الحكومة باطلاع المواطنين على كافة التفاصيل المتعلقة بالمطعوم الجديد، واسمه العلمي ليتسنى لهم التدقيق على مكوناته من خلال الانترنت تماشيا مع الشفافية التي تنتهجها وزارة الصحة.
وأضاف كريشان أن قضية المطاعيم أصبحت جدلية بعد جائحة كورونا، حيث تولدت قناعة لدى المواطنين بوجود أعراض جانبية، وأصبح لديهم تخوفا منه، ولذلك يجب أن تقوم الوزارة بنشر كلّ ما يتعلق بالمطعوم لبثّ رسائل طمانينة حوله.
وقال كريشان إن غياب الإعلام الصحي ساهم أيضا بحالة الارباك والخوف الموجودة حاليا، نظرا لغياب المعلومات الدقيقة عن المطاعيم وأهميتها للوقاية من الامراض والاوبئة، وكذلك تفعيل دور الصحة المدرسية والتواصل مع المعلمين لاقناعهم بأهمية تلك المطاعيم.
وختم كريشان حديثه بالقول إن تكلفة انتشار الأوبئة مرتفعة جدا، والوقاية منها أسهل، ولا يوجد دولة بالعالم يمكن أن تؤذي أطفالها، مبيّنا أن مرض الحصبة خطير وسريع الانتشار ويؤدي إلى تشوه الاجنة لدى الحوامل


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