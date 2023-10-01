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المياه: توقع تشغيل الناقل الوطني في 2029

منذ 4 ساعات
المياه: توقع تشغيل الناقل الوطني في 2029

وطنا اليوم:توقع أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، أن يتم تشغيل مشروع الناقل الوطني في عام 2029.
وقال المحاميد، خلال اجتماع اللجنة الزراعة والمياه والبادية، الأحد، إن حجم تمويل المشروع بلغ 2 مليار و700 مليون دينار أردني، فيما تبلغ مستهدفات تمويله نحو 3 مليار على شكل منح وقروض.
وأكد أنه تقدم لأعمال تأهيل وتطوير المشروع 5 ائتلافات عالمية، منوهًا أنه تم التأجيل 3 مرات لتهيئة القائمين على المشروع، ومؤكدًا أن البدء في إحالة العروض على الشركات سيكون في شهر12 المقبل.
وتوقع أن يقدم المشروع حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على كافة محافظات المملكة


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