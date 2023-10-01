السير تدعو لتصويب لوحات المـركبات غير الواضحة

وطنا اليوم:أكدت إدارة السير في مديرية الأمن العام، صباح الأحد، أن عـدم وضــوح معلــومات لوحــة ارقـام المـركبة يُعد “مخالفة مرورية”.

وقالت إدارة السير، في منشور لها غبر “فيسبوك”، إن عـدم وضــوح معلــومات لوحــة ارقـام المـركبة يُعد مخالفة مرورية.. لذا سارع لمراجعــة أقرب قســم ترخيص للمركبات لاستبدالها وتصويب أوضاعها حتى لا تتعــرض للمسـاءلة القانونيــة”.

وشكا عدد من السائقين مؤخرا من عدم وضوع معلــومات لوحــة ارقـام المـركبة، بعد فترة من استخدامها، الأمر الذي دفع إدارة السير للتنويه لمراجعة إدارة الترخيص واستبدالها.