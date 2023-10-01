الولايات المتحدة تتجنب إغلاقا حكوميا بفارق ساعات

وطنا اليوم – قر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح بتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوما، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، لتتجنب البلاد إغلاقا حكوميا قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية. وأفادت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك بأن المجلس أقر مشروع القانون بتأييد 88 عضوا مقابل 9 أصوات معارضة.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ تحرك سريعا وعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتمرير مشروع القانون قبل انتهاء المهلة، رغم أن الإجراءات عادة تستغرق أياما. من جهته، قال الرئيس الأميركي إن الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ صوتوا لتجنب الإغلاق الحكومي، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأميركيين، حسب تعبيره. وأشار بايدن إلى أنه توصل مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قبل أشهر إلى اتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من “الأزمات المصطنعة”. ورأى أن “المتطرفين” من الجمهوريين في المجلس حاولوا الانسحاب من هذه الصفقة عبر مطالبتهم بتخفيض “مدمر للأميركيين”.