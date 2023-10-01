بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الولايات المتحدة تتجنب إغلاقا حكوميا بفارق ساعات

منذ 5 ساعات
الولايات المتحدة تتجنب إغلاقا حكوميا بفارق ساعات

 

 

وطنا اليوم – قر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح بتمويل الوكالات الحكومية لمدة 45 يوما، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، لتتجنب البلاد إغلاقا حكوميا قبل ساعات قليلة من انتهاء الموازنة الحالية. وأفادت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك بأن المجلس أقر مشروع القانون بتأييد 88 عضوا مقابل 9 أصوات معارضة.

 

وأوضحت أن مجلس الشيوخ تحرك سريعا وعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتمرير مشروع القانون قبل انتهاء المهلة، رغم أن الإجراءات عادة تستغرق أياما. من جهته، قال الرئيس الأميركي إن الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ صوتوا لتجنب الإغلاق الحكومي، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأميركيين، حسب تعبيره. وأشار بايدن إلى أنه توصل مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قبل أشهر إلى اتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من “الأزمات المصطنعة”. ورأى أن “المتطرفين” من الجمهوريين في المجلس حاولوا الانسحاب من هذه الصفقة عبر مطالبتهم بتخفيض “مدمر للأميركيين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:07

خطة وطنية للتعامل مع انهيارات السدود وانقطاع الكهرباء والاتصالات

11:03

السير تدعو لتصويب لوحات المـركبات غير الواضحة

10:58

حماية المستهلك: ارتفاع بعض اصناف الخضار بسبب الممارسات الاحتكارية لبعض التجار

10:50

عمال صيانة في مستشفى حكومي بلا أمان وظيفي وحقوق

10:28

الجغبير: معرض JOHOME باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج صنع في الأردن

10:25

هجوم إرهابي في أنقرة ووزير الداخلية يكشف التفاصيل

10:16

ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار

10:06

رفع عمولة شحن المركبات الكهربائية 3 قروش لكل كيلو واط

10:01

وزير الطاقة : نحتاج إجراء مسوحات ثلاثية الأبعاد للتأكد من وجود النفط

09:56

الأمن السيبراني يطلق منصة لحماية الأفراد من حوادث الانترنت

09:51

الاحتلال يعتقل مستوطن بعد محاولة دخول الأقصى وبحوزته خروف

09:45

وفيات الأحد 1-10-2023

وفيات
وفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريز