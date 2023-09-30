ردود افعال متباينة على منشور زيادين حول حفلة عمرو دياب

وطنا اليوم – تباينت ردود الافعال على منشور للنائب السابق وعضو الحزب المدني الديموقراطي قيس زيادين على صفحته على موقع التواصل فيسبوك ،حيث قال زيادين :

حفلة عمرو دياب بالعقبة خطوة صحيحة بالاتجاه “السياحي”. العقبة في اخر ثلاث ايام كانت ممتلئة و الفنادق و الشقق كذلك.

الاردن يجب ان يستثمر في السياحة و يصبح مركزا . علينا الاستمرار و جلب فنانين من كل الالوان قبل ان يتقدم علينا من كان خلفنا.

علينا ان نوسع آفاقنا و لا نرضخ لاصوات الشعبويات و الرجعيه.

رجاىي القسوس علق على منشور زيادين قائلا:

اول منشور إيجابي اقرأه اليوم عن حفل عمرو دياب ، منشور في الاتجاه الصحيح .

الجميع يتحدث عن الفقر ،كأنه مطلوب من جميع الناس أن تعيش حياه الفقراء .

البعد الاقتصادي و الترويج السياحي لمثل هذه الفعاليه قليل من يفهمه.

فيما سميح العلاونة قال في تعليقه على منشور زيادين

شعبويات ورجعيات؟

ديننا الحنيف يمنعنا من استقبال مثل هذه الحفلات فنحن في دولة دينها الإسلام

ديننا يمنعنا من إقامة مثل هذه الحفلات ويمنعنا من دخولها والمشاركة فيها

وكل من يشجع على مثل هذه الحفلات فهو ع الأغلب مستفيد وله مردود مالي من مثل هذه الحفلات

فلنتقدم بالطب والعلوم وسمعة جامعاتنا ومستشفياتنا خيرًا من أن نتقدم بالفن الذي لا طعم له.

صوفيا برقش قالت في ردها على زيادين :

بس عشان تكمل السياحة اللي متحاول جاهدين ندعمها لازم يرخصوا الاسعار على الشعب و يعملوا full board زي تركيا و شرم و غيرهم.

يذكر ان الفنان عمرو دياب احيا يوم أمس حفلا غنائيا بمدينة العقبة بحضور آلاف الأردنيين الذين تجمهروا لمشاهدته. وبحسب أشخاص حضروا الحفل فقد امتلأ المسرح عن آخره بالأردنيين الذين توافدوا من جميع محافظات المملكة لحضور الحفل، حيث قٌدر عددهم بـ 10 آلاف شخص وكانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل، حيث وصل سعر التذكرة إلى 350 دينارا.