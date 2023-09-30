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قبيلات : هذا الدكتور وهذا المهندس … يا للروعة وللعجب..

منذ 5 ساعات
قبيلات : هذا الدكتور وهذا المهندس … يا للروعة وللعجب..

 

وطنا اليوم – نشرت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة، نجوى قبيلات، منشورا عبر صفحتها في فيسبوك، تطرقت فيه لقصة شاب يحمل بكالوريوس دكتور صيدلة، ويعمل في قلي الفلافل.

وكتبت قبيلات :

تستوقفني ليلة الأمس حبات الفلافل التي اشتريتها ولا علبة الحمص التي ترافقها، رغم لذة الطعم ونظافة المطعم..

ما استوقفني هو ذلك الذي يقف خلف (صاج الفلافل) يرمي فيه ببراعة حبات الفلافل؛ لتتفلفل بالزيت الذي يغلي، كما يغلي داخله بالتأكيد ذاك الشاب الذي يحمل بكالوريوس دكتور صيدلة وتقاذفته الأيام وفرص العمل ليجد نفسه في هذا المكان الذي يشهد له بحسن الأداء والأخلاص لفرصة عمل كفته شر مسألة الناس..

احتراما وتقديرا..

وبعد دقائق ركبت تكسي لاستكمل جولتي، وإذا بشاب وسيم بكل أدب وابتسامة لطيفة، لوين “يا خالة” رددت إليه الكلام بذات الأسلوب اللطيف “يا بعد خالتك لبيتي في القرية”

وأيضا من باب الفضول والله من وراء القصد، سألته عن مؤهله وإذ به لا يقل عن سابقه فهو يحمل بكالوريوس هندسة بتقدير جيد جدا ومعدل في التوجيهي بالتسعين..

يا للروعة وللعجب..

لكم تحية تقدير واحترام أحبتي على ما بذلتم وتبذلون لتأمين لقمة العيش بحلال.


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