بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأمريكية

منذ 6 ساعات
أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأمريكية

 

وطنا اليوم –   يتأهب الكونغرس الأمريكي لإغلاق الحكومة، بعد تعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لهزيمة كبيرة أخرى عندما فشل المجلس في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي الحاسم.

ويتعرض مكارثي لضغوط شديدة حيث لم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من التجمع حول خطة لمنع الإغلاق وسط مقاومة المحافظين المتشددين لتمرير تمديد تمويل قصير الأجل.

وصوت 21 عضوا جمهوريًا مع الديمقراطيين ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت يوم الجمعة بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198، ويتضمن هذا الإجراء – وهو تمديد لمدة 30 يومًا من شأنه خفض التمويل عن المستويات الحالية – أيضًا سياسات حدودية صارمة يقودها الحزب الجمهوري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

3 مشاريع مؤثّرة تفوز بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمعية

12:05

الميثاق يعقد اجتماعه 29 ويبحث عددا من الملفات المحلية والعربية

11:28

الجغبير: ايصال الغاز الطبيعي الى المصانع .. يعزز تنافسية القطاع الصناعي

10:26

منظمة السياحة العالمية: الأردن من أفضل الوجهات السياحية  نمواً في أعداد الزوار خلال الأشهر السبعة من عام 2023 وحققت المرتبة التاسعة عالميا.

07:37

مختصون: المواجهة العسكرية على الحدود بين الأردن والجنوب السوري مكلفة لكنها قد تكون بوما ما ضرورية

07:33

ربع الحكومة من النساء

07:26

الأسد يعترف : وضع السوريين المعيشي سيئ والمعاناة تزداد.. الحرب لم تنته بعد

07:18

هل توقف مشكلة المخدرات في سوريا إعادة تأهيل الأسد عربيا؟

05:25

سارة طالب السهيل والولد الطائر في معرض عمان الدولي للكتاب ٢٣

00:57

التعليم العالي في الاردن من التحديات إلى التغيير

22:53

مختصون يستبعدون وقوع مواجهة عسكرية على الحدود بين الأردن والجنوب السوري

20:40

موسكو تسمح للأوكرانيين بدخول أراضيها بدون تأشيرات

وفيات
وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023