أمريكا تستأنف إجراءات ترحيل طالب مؤيد لفلسطينين

وطنا اليوم:بدأ مجلس استئناف قضايا الهجرة في الولايات المتحدة من جديد إجراءات الترحيل ضد الطالب الداعم للفلسطينيين محسن المهداوي، ​وفقا لوثيقة قضائية قدمها محاموه.

وكانت قاضية هجرة قد رفضت في ‌فبراير شباط مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا الذي تم إلقاء القبض عليه العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

وجرت إقالة القاضية نينا فروس ​التي أوقفت مساعي إدارة ترامب لترحيل المهداوي من عملها الشهر ​الماضي.