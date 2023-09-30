ربع الحكومة من النساء

إنجاز يشار له بالبنان، وواقع نسوي نعتز به جميعا، لتحمل الحكومة بُعدا نسائيا هاما في وزارات هامة، خدمية وشعبية، وزارات تتبوأها نساء بقدر الطموح والعمل والانجاز.

نساء لهن سيرة ذاتية متميزة، قدمن في مجالاتهم وتركن بصمات تغيير، واستحقين اليوم حقائب وزارية تتوج نجاحاتهن، وتمنحن فرصا في السلطة التنفيذية، لتصل تفاصيل عملهن لقطاعات مختلفة. وصول سبع نساء الى السلطة التنفيذية، تتويج لجهود أردنية داعمة للنساء على مدى التاريخ، تمنحهم مساحة وتثبت في كل منحنى وخطوة، وتغيير، أنهن قادرات، وأنهن على قدر تلك المسؤولية، وانهن صاحبات موقف، وسيرة نفتخر بها، وانجازات ملموسة في مجالات متعددة.

الحكومة الان ربعها من النساء، انجاز مقبول مع طموح اكبر، ومحققا لمطالب حركة نسوية عشرات السنين لطالما طالبت بوجود فعلي للنساء في السلطة التنفيذية والقضائية والبرلمانية والحزبية.

ربع الحكومة نساء، وذلك تحديا ايجابيا كبيرا سيتم لمس نتائجه، بواجهة نسوية عظيمة، تبدي اخلاصا، وعملا بلا توقف، وشفافية مطلقة، بلا فساد، وبدون اخطاء، فالدراسات تقول أن النساء هن الأكثر مقدرة على التحمل..

سيليق بالحكومة أن يكون ربعها نساء، وسيرى الوطن أن النساء هن القادرات الحقيقيات على احداث التغيير، وتحقيق هذا يعكس التزام الحكومة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة السياسة تحديدا، ووفقا للجنة الوطنية لشؤون المرأة، في احتفالية خطابية اعتبرت وجود النساء بما يمثل ربع الحكومة هو تعزيز فعلي لمشاركة المرأة في الحياة العامة وخصوصا مشاركتها السياسية وفي مواقع صنع القرار، ولم تنف اللجنة ان مشاركة المرأة شهدت تقدّما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية، أولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة العامة.

النساء يتألقن في مجلس الوزراء، وسيكون لهن رونقا وقوة وحضورا يشبه نضالاتهن، وصبرهن، واخلاصهن، زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي،

وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية، هيفاء النجار وزيرة للثقافة، نانسي نمروقة وزيرة للشؤون القانونية، خلود السقاف وزيرة للاستثمار، نادية الروابدة وزيرة للعمل، وسام التهتموني وزيرة النقل، كلكن بارعات ورائعات، كلكن عملتن بجدّ، في كل مجالات عملكن، جميعكنّ بلا استثناء تدرجتنّ بمواقعكنّ، تركتنّ وجها حضاريا لعمل المرأة الاردنية، جميعكنّ قدمتنّ رسالة آمنة لكل نساء العالم، بأن الاردنيات قادرات على التغيير والعمل وادارة كل المواقف الداخلية والخارجية، والتعامل مع كل الأحداث بحرفية عالية وتميز وكفاءة..

ربع الحكومة نساء هو تطبيق لاحكام الدستور الأردني والذي نص على تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل.

التعديل باتجاه تعزيز وزيادة مشاركة المرأة في العديد من المواقع القيادية لتكون شريكة فاعلة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتقدم.

ليس فقط شكرا لوجود ربع الحكومة من النساء، الآتي لهن حق لاكثر من نصف المجتمع، فهن القادرات المناضلات الرائعات، هن حكاية الاردن وسر النجاح، هن حكايات واسرار بيوت كل العالم، هن حكاية الوطن، لا بل هن اصل الحكاية كلها..