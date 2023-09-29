الرياطي يطالب بإلغاء حفلة عمرو دياب .. لهذه الأسباب

وطنا اليوم:طالب النائب، حسن الرياطي، بإلغاء حفل المطرب عمرو دياب المقرر إقامته في محافظة العقبة مساء اليوم الجمعة.

وقال الرياطي في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنّ هذه الحفلات ومثلها ليست بابًا للرزق، وإنّ الأردنيين يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار ما يحدث للأمم والدول في العالم من زلازل وكوارث طبيعية فهي من علامات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون بسبب كثرة معاصي عباد الله.

وأشار إلى أنّ خيرية الأمة مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب إنكار مثل هذه الحفلات وعدم اتخاذها مصادر للرزق فهي ليست كذلك، داعيًا أهالي العقبة إلى إنكار هذه الحفلات وكثرة هذا الحفل ، حتى لا يحل غضب الله