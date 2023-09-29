بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

شخصيات وطنية وإعلامية على مائدة إفطار السديري

29 سبتمبر 2023
شخصيات وطنية وإعلامية على مائدة إفطار السديري

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.
وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “معارض الكتب، فوائد لا تحصى لتقوية الروابط الثقافية بين الاشقاء”.
وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، والأستاذ مؤيد الدباس، ورئيس اتحاد الناشرين ومدير معرض عمّان للكتاب جبر أبو فارس، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين وليد نايف صباح، والروائي جلال برجس، وماهر كيالي، والدكتور مصلح النجار، ووزير الثقافة الأسبق صلاح جرار، ومدير إدارة المكتبات الدكتور ثامر الشوبكي، ووزير الثقافة الأسبق بركات عوجان، والأستاذ أحمد أبو طوق من دار الأهلية للنشر، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين اكرم الزعبي، ومهند رطروط من مؤسسة عبد الحميد شومان.
كما حضر الإفطار؛ وزيرة الثقافة الأسبق بسمة النسور، والدكتورة شهلاء، والدكتورة هند أبو الشعر، والمديرة العامة لمؤسسة التعاون عائدة السعيد، والسيدة سهى البواب، والإعلامية ريم الرواشدة، والمعماري راسم بدران.
ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

موسكو تسمح للأوكرانيين بدخول أراضيها بدون تأشيرات

20:32

الرياطي يطالب بإلغاء حفلة عمرو دياب .. لهذه الأسباب

20:21

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي

20:00

إغلاق مترو نيويورك بسبب الأمطار الشديدة

19:56

الخارجية تدعو الأردنيين في نيويورك إلى الحيطة والحذر

19:52

رغم بدء الخريف .. المغرب تحت وطأة موجة حر شديدة

19:41

ماذا قالت السفيرة الأمريكية عن جولتها للتعرف على تاريخ الاردن

19:30

حزب إرادة في بلدة كفر رحتا بمحافظة اربد… فيديو

19:26

الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة

19:20

وفاة أحد مشاهير مواقع التواصل وابنته الصغيرة بحادث سير في مكة

19:11

السماح بارتداء الحجاب في أولمبياد باريس

19:06

الخلايلة يستعرض مسيرة الإصلاح في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات

وفيات
وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023