شخصيات وطنية وإعلامية على مائدة إفطار السديري

وطنا اليوم:أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات.

وقال السديري في تغريدة له عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، “معارض الكتب، فوائد لا تحصى لتقوية الروابط الثقافية بين الاشقاء”.

وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، والأستاذ مؤيد الدباس، ورئيس اتحاد الناشرين ومدير معرض عمّان للكتاب جبر أبو فارس، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين وليد نايف صباح، والروائي جلال برجس، وماهر كيالي، والدكتور مصلح النجار، ووزير الثقافة الأسبق صلاح جرار، ومدير إدارة المكتبات الدكتور ثامر الشوبكي، ووزير الثقافة الأسبق بركات عوجان، والأستاذ أحمد أبو طوق من دار الأهلية للنشر، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين اكرم الزعبي، ومهند رطروط من مؤسسة عبد الحميد شومان.

كما حضر الإفطار؛ وزيرة الثقافة الأسبق بسمة النسور، والدكتورة شهلاء، والدكتورة هند أبو الشعر، والمديرة العامة لمؤسسة التعاون عائدة السعيد، والسيدة سهى البواب، والإعلامية ريم الرواشدة، والمعماري راسم بدران.

ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية