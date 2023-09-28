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الصحة: تنفيذ حملة التطعيم دون طلب موافقة أولياء الأمور

منذ 4 ساعات
This picture taken on April 5, 2019 shows a nurse preparing the measles, mumps and rubella vaccine at the Rockland County Health Department in Haverstraw, Rockland County, New York. - A measles outbreak in the area has sickened scores of people and caused the county to bar unvaccinated minors in public places. (Photo by Johannes EISELE / AFP) / With AFP Story by Catherine TRIOMPHE: NY county measles outbreak spotlights vaccine religious exemptions

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة أن دوافع حملة التطعيم التي ستنفذها مطلع شهر تشرين أول القادم للأطفال في الأردن تقوم على تعزيز مناعة الأطفال ضد مرضي الحصبة و الحصبة الألمانية، وأن اللقاح الذي ستستخدمه مصنع في الهند وسيتم توفيره عن طريق منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الوزارة في معرض ردها على السؤال النيابي الذي وجهه النائب عدنان مشوقة من كتلة الإصلاح النيابية أن هذا المطعوم متداول في 73 دولة وتم استخدامه في الأردن عام 2013 عبر تطعيم أربعة ملايين شخص.
وأكد الوزير في رد وزير الصحة على السؤال النيابي حول تطبيق قانون حقوق الطفل الذي يشترط موافقة ولي أمر الطفل على أي مطاعيم ولقاحات يتم إعطاؤها للطفل أن توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة واللجنة الفنية الاستشارية الوطنية للتطعيم أوصت بتنفيذ حملة التطعيم دون الحصول على موافقة ولي أمر الطفل .


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