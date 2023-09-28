ما بين السوشال ميديا ونيويورك / ٣

مروان العمد

تحدثت تحت هذا العنوان عن سفري الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة لابني هناك ، ممنياً النفس ان اقضي زيارتي بعيداً عن عالم السوشال ميديا ، وخاصة مع هذه الحالة الضبابية التي تغطي هذا العالم ، بحيث اصبح بلا معالم . وفي ظل فوضى هذا الفضاء الافتراضي الذي اصبحت فيه الاشاعة هي الحقيقية المطلقة ، واصبحت الحقيقة جريمة الكترونية . لذا فقد فضلت ان استكمل حديثي عن نيويورك وزيارتي لها في هذه المرحلة . حيث تحدثت في الحلقة الاولى عن وصولي الى مدينة نيويورك ، وعن مشاهداتي في اليوم الاول لها و لولاية نيوجرسي ، ثم تحدثت في حلقة ثانية عن ذهابي الى واشنطن العاصمة ، وعن مشاهداتي وانطباعاتي عنها . حيث امضينا به يومان رائعان عدنا بعدها الى نيوجرسي ، والتي وكما علمت من عالم السوشال ميديا الذي كنت هارباً منه ، انها رابع أصغر ولاية امريكية ، واعلاها كثافة سكانية . حيث يبلغ عددهم عشرة ملايين . كما انها ثاني أغنى ولاية من حيث الناتج القومي للفرد . وتعتبر هذه الولاية مختلطة السكان ويكاد يغلب عليها ذوي الاصول الاسبانية ، لذا تعتبر ثنائية اللغة . حيث ان مدارسها تدرس اللغة الاسبانية بالاضافة للانجليزية . ويوجد في هذه الولاية اماكن راقية وجميلة جداً . حتى انه يوجد فيها قصر فخم للرئيس السابق دونالد ترامب وملحق به نادي للغولف . ويوجد بها امكان متوسطة وحتى متواضعة . والطريف انه يمكن تمييز الاماكن الجيدة فيها من مستوى تصنيف المدارس الحكومية فيها . فكلما ارتفع تصنيفها ارتفع تصنيف المنطقة او العكس وهو الاصح على الاغلب . وتتكون نيوجرسي من احدى وعشرين مقاطعة . معظمها هادئة وآمنة ، وان انتشر الفساد والجريمة في بعضها . وتقيم بها جالية عربية يبلغ تعدادها حوالي 85 الف نسمة ، وذلك لانخفاض الايجارات وتكاليف المعيشة فيها . وهم من اصول مصرية ولبنانية وسورية وفلسطينية واردنية ، موزعين على جميع انحاء الولاية وعلى الاخص في مدينة باترسون ، والتي يطلق عليها اسم رام الله الصغيرة ، والتي كانت ولخمس سنوات ماضية على ابواب الافلاس ، كما كان ينتشر فيها الفساد والجريمة . وقبل اربع سنوات تم انتخاب اول عمدة امريكي عربي الاصل لها وهو اندريه الصايغ ذي الاصول السورية ، والذي انقذها من الافلاس ونشط الحركة التجارية فيها . كما تم انتخاب عربي آخر في مجلس المدينة وهو علاء عبدالعزيز . وتتواجد فيها جالية عربية لا تقل عن خمسة عشر الف شخص ، نصفهم من اصول سورية ، والذين يتركزون في جنوبها والذي يشهد معدلات اقل من الجريمة والفساد . ويوجد في هذه المدينة الكثير من المحال التي يملكها عرب . وفي شارعها الرئيسي تنتشر صالونات الحلاقة ، ومحلات بيع اللحوم الحلال ، والمأكولات العربية ، والخبز العربي ، ومكاتب الاطباء العرب والخدمات القانونية الإسلامية . كما يتواجد بها العديد من المراكز الدينية بما فيها المساجد والكنائس ، والتي تدرس اللغة العربية ايام السبت ، وتقدم المساعدات لابناء الجاليات العربية المحتاجة ، وتتواجد فيها اعلانات عن رحلات الحج والعمرة . وفيها حوالي مائة محل لصناعة الحرير يملكها سوريون . كما تتواجد فيها العديد من المتاجر والمطاعم المملوكة للعرب وباسماء عربية ، والتي تقدم الاطعمة العربية ، ومنها مطاعم فاخرة واخرى شعبية . وهذا ينطبق ايضاً على الكثير من المدن في نيوجرسي . كما تحتفل الولاية في شهر كانون الثاني من كل عام بشهر التراث الاسلامي تكريماً لمساهمات الجالية الاسلامية فيها .

وكانت ولاية نيوجرسي محسوبة انتخابياً على الجمهوريين ثم اصبحت محسوبة على الديمقراطيين . وهي من اكثر الولايات دعماً للمثليين وبنسبة 49٪؜ معهم ، مقابل 43 % ضدهم حسب استفتاء شعبي اجري فيها . وفي عام 2013 اصدرت المحكمة العليا فيها قراراً يسمح بزواج المثليين .

ويوجد في كل مدينة في هذه الولاية العديد من الحدائق والملاعب والمسابح وخاصة للاطفال . وتقام في ساحاتها وخاصة في الصيف الكثير من الانشطة الترفيهية والرياضية المجانية ، وتشمل عروض الافلام والموسيقى والغناء . ويوجد بها العديد من المجمعات التجارية الكبيرة والمخصصة لبيع بضائع التصفية من اشهر الماركات العالمية .

ويوجد فيها شبكة مواصلات متكاملة من باصات وقطارات تربط بين ارجائها وما حولها من ولايات . كما تكثر بها الاشارات الضوئية والمطبات ، ولمسافات متقاربة ، قد لا تتعدى المائة متر بين الاشارة والاخرى ،وتكثر فيها كميرات المراقبة التي تضبط كل مخالفة والتي قد تتجاوز قيمة العادية منها المائة دولار . كما لا يسمح فيا الوقوف العشوائي للسيارات ، بل في اماكن مخصصة لذلك ، ومقابل رسوم مرتفعة وغرامات عالية للمخالفين . ومع ذلك فأن الجميع تقريباً ملتزمين بتعليمات السير ، ولا يوجد من يقوم بتغطية الكميرات او تكسيرها حتى لا يتم ظبط مخالفته ، او يبحث عن واسطة لشطب المخالفة ، او تحميلها على سيارة اخرى . ولا يوجد فيها من يدافع عن حقه بارتكاب المخالفة . ومن يخالف يتم تبليغه بالمخالفة على بريده الالكتروني ، او على عنوان منزله او هاتفياً . وللمخالف حق الاعتراض ، وعلى البلدية واجب الاثبات بالصورة قبل وخلال وبعد المخالفة . واذا قام المخالف بدفع قيمتها خلال اسبوع يخصم منها ربع قيمتها .

وتوجد مدينة صغيرة في الولاية تدعي هوبوكين تقع عند التقاء نهر هدسون مع الواجهة البحرية لمدينه نيويورك ، اقام احد المستثمرين فيها مجموعة من الابراج في محاكاة لابراج نيويورك ومقابلها وعلى المياه اقيم تمثال ضخم باللون الابيض لامراة ترفع اصبعها وتضعه على شفتيها في اشارة السكوت وربما في تحدي لمدينة نيويورك وتمثال الحرية تقول لهما كفى وانتظروا منافستي . وفي حديقة تابعة لهذه المدينة اقيم تمثال من البرنز بالحجم الطبيعي للمطرب المشهور وابن هذه المدينة فرانك سيناترا صاحب الاغنية المشهورة نيويورك ، نيويورك والذي اقيم تخليداً لذكراه . وقد تجولنا في مناطق متعددة في هذه الولاية وكنا نمضي الليل بها . الا ان ساعات النهار كنا نمضيها في مدينية نيويورك ، وعنها سوف اكمل حديثي

يتبع