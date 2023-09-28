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الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

28 سبتمبر 2023
الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

وطنا اليوم:تمكنت فرق في دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في مطار التخليص/ الشحن الجوي من إحباط محاولة تهريب مادة الكوكايين المخدّر الخام “مخبأة بطريقة فنية محكمة” بحسب ما ذكرت الدائرة الخميس.
وتحدثت الدائرة في بيان، عن “الاشتباه ‘بماكنة‘ قادمة من إحدى دول أميركا اللاتينية مرورًا بعدة دول وصولًا إلى مطار التخليص/ الشحن الجوي، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجد بداخلها (12) كغم من الكوكايين الخام، مخبأة بطريقة احترافية فنية، ومغلقة بإحكام؛ ليصعب الوصول إليها داخل الماكنة”.
مدير مركز جمرك مطار التخليص قال إن فرق في الجمارك العاملة في مطار التخليص وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة في المركز “تمكنت من ضبط محاولة تهريب (12) كغم من الكوكايين المخدّر داخل ‘الماكنة‘ من خلال استخدامهم أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، لحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بأشكالها وأنواعها كافة”.
وأضاف أنه “على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني”.
وأكدت الدائرة “المضي قُدمًا في القيام بواجباتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين”


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