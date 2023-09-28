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تراجعت مستوردات المملكة من السّلع والخدمات

28 سبتمبر 2023
تراجعت مستوردات المملكة من السّلع والخدمات

وطنا اليوم:تشير البيانات الأوليّة لميزان المدفوعات الأردنيّ الصّادرة عن البنك المركزيّ خلال النّصف الأولّ من عام 2023 إلى ارتفاع صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3% لتصل إلى 7,802.9 مليون دينار.
وجاء ذلك بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصّادرات الخدمية بنسبة 43.5%، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع الصّادرات من خدمات السّفر بنسبة 59.4% وخدمات النقل بنسبة 20.5%.
كما ارتفعت الصّادرات السّلعية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,513.5 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع الصّادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9% والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6%.
من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السّلع والخدمات خلال النّصف الأولّ من عام 2023 بنسبة 1.9% لتصل إلى 10,051.5 مليون دينار، إذ انخفضت المستوردات السّلعية (فوب) بنسبة 4.3% لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليون دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النّفط الخام ومشتقّاته بنسبة 19.3% والخيوط النسيجية بنسبة 22.0%. أمّا المستوردات الخدميّة فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9% لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليون دينار، مدفوعةً بارتفاع المستوردات من خدمات السّفر بنسبة 46.4%.
وتبعاً لذلك، أظهر عجز الميزان التجاري للسّلع والخدمات تراجعاً نسبته 35.4% ليصل إلى ما قيمته 2,248.6 مليون دينار مقارنة مع ما قيمته 3,480.1 مليون دينار، خلال النّصف المقابل من عام 2022


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