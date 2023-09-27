شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

‎بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

‎وطنا اليوم:ينعى ابناء و احفاد المرحوم احمد محمد فلاح القضاه ابو كمال بمزيد من الحزن و الأسى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

‎الدكتور كمال احمد محمد القضاة

‎شقيق كل من الطيار محمد و المهندس ياسر و النائب الدكتور فراس و الفاضلات أم معاذ و ام بشار و وام محمد و روان و والد كل من المهندس احمد و محمد و الفاضلات رند و المهندسه لجين و الدكتوره مايرا .

‎والذي وافته المنيه مساء يوم الاربعاء الموافق ٩/٢٧

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر غدا الخميس ٢٨/٩ بعد صلاة العصر من مسجد عين جنا الكبير الى المقبرة القديمه /عين جنا وتقبل التعازي في ديوان عشيرة القضاة/عين جنا و لمدة ثلاثة ايام

‎انا لله وانا اليه راجعون