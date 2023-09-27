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شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

27 سبتمبر 2023
شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

‎بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

‎وطنا اليوم:ينعى ابناء و احفاد المرحوم احمد محمد فلاح القضاه ابو كمال بمزيد من الحزن و الأسى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

‎الدكتور كمال احمد محمد القضاة

‎شقيق كل من الطيار محمد و المهندس ياسر و النائب الدكتور فراس و الفاضلات أم معاذ و ام بشار و وام محمد و روان و والد كل من المهندس احمد و محمد و الفاضلات رند و المهندسه لجين و الدكتوره مايرا .

‎والذي وافته المنيه مساء يوم الاربعاء الموافق ٩/٢٧
وسيتم تشييع جثمانه الطاهر غدا الخميس ٢٨/٩ بعد صلاة العصر من مسجد عين جنا الكبير الى المقبرة القديمه /عين جنا وتقبل التعازي في ديوان عشيرة القضاة/عين جنا و لمدة ثلاثة ايام

‎انا لله وانا اليه راجعون


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