الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

وطنا اليوم:دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى بناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وأكد خلال لقائه السفير الأردني الجديد لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، لفت الحاج توفيق لأهمية استفادة المملكة من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل، للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية العديدة، مؤكداً أن المؤتمر فرصة كبيرة علينا استغلالها، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للمشاركة بفعالياته من قبل الجانب السعودي.

وبين، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة أية صعوبات تواجه حركة انسياب التجارة بين الجانبين والاستفادة من الفرص المتاحة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، حيث سيتم قريباً إعادة تشكيل الجانب الأردني بالمجلس الذي يعول عليه كثيراً بأن يكون أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات.

ودعا إلى ضرورة إقامة المعارض التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين.

وأكد الحاج توفيق، أن غرفتي تجارة الأردن وعمان يعدان لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني كبير قبل نهاية العام الحالي للعديد من المدن السعودية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية لإطلاع أصحاب الأعمال السعوديين على الفرص الاقتصادية القائمة وبما ينعكس على توسيع قاعدة السلع المتبادلة ولا سيما لجهة الصادرات الأردنية، وبناء شراكات وتبادل الخبرات.

من جهته، أشار السفير أبو الفول إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالشقيقة السعودية بفضل القيادتين الحكيمتين، لافتاً إلى حرصه وسعيه للبناء على ما سبق من جهود تطوير هذه العلاقة لما يصب في مصلحة البلدين.

وأكد أبو الفول استعداد السفارة للعمل وبالتنسيق مع الغرفة والقطاع التجاري الأردني لزيادة مستوى التعاون ولا سيما في المجالات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك