بلدية اربد تزيل اعتداءات محال على الشارع العام في المدينة الصناعية

وطنا اليوم:أزالت بلدية إربد الكبرى اعتداءات لعدة محال في المدينة الصناعية (الحرفية) لمخالفتها أحكام التنظيم وتعدياتها على الشارع العام.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن عدداً من المحال في المدينة الصناعية في إربد قامت بأوقات سابقة بالاعتداءات على الشارع العام، مشيراً أن البلدية نفذت اليوم حملة لإزالة هذه التجاوزات لمخالفتها أحكام التنظيم.

ونوه التل بأن الإزالة تمت بموافقة أصحاب البناء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مؤكداً استمرار حملات البلدية لإزالة أي مخالفات وتجاوزات قانونية، داعياً الجميع إلى الالتزام بعمليات البناء وفق التراخيص التي تمنح لها.

من جهة أخرى، أعلنت البلدية وفق التل عن إعادة العمل بنظام نقل ملكيات رخص المهن للمحال التجارية المرخصة حسب الأصول، لافتاً أن توقف هذه العملية بالمرحلة الماضية جاء اتساقاً مع قرار وزارة الإدارة المحلية التي قررت مؤخراً عودة العمل بهذا الإجراء بالشكل الاعتيادي ضمن الشروط الناظمة له