استطلاع نهائي الأسبوع المقبل لتحديد ساعات إغلاق قطاعات تجارية بالعاصمة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، أن الاستطلاع النهائي لتحديد ساعات إغلاق المحال في “قطاعات تجارية” بالعاصمة سيُجرى الأسبوع المقبل.

وأوضح مساء الأربعاء، أن الاستطلاع سيُجرى إلكترونيا ليصوت التجار على تحديد موعد إغلاق قطاعاتهم عند الساعة الـ8 أو الـ9 أو الـ10 مساءً، وفي أيام الجمع، إضافة إلى مواعيد إغلاق المحال التابعة لقطاعاتهم داخل “المولات”.

وحول المبررات، أشار الحاج توفيق إلى “توافق كبير لدى غالبية القطاعات التجارية على تحديد ساعات إغلاق محالهم. حيث تجاوزت نسبة رضى تجار عمّان أكثر من 90%”.

وأكد أن الاستطلاع سيشمل غالبية القطاعات، لكنه استثنى القطاعات الصحية والسياحية والخدمية، مثل؛ الصيدليات والمطاعم والكافيهات والسوبر ماركت ومحال بيع مستلزمات التدخين ودور السينما.

ولفت إلى أن القطاعات التي ستغلق محالها في موعد محدد، تفتح المجال لإنعاش قطاعات أخرى، سواء من خلال توجه المواطنين إليها أو أصحاب المحال التجارية الذين أغلقوا مبكرا.

ونوه بأن الاستطلاع لن يشمل تحديد ساعات فتح المحال التجارية “لترك المجال لفتحها في الأوقات التي تناسب كل قطاع”.

وبين أنه وفي حال التصويت على تحديد ساعات الإغلاق ستنسب الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان إلى أمانة عمّان الكبرى لتصدر نظاما بهذا الخصوص.

وأعرب الحاج توفيق عن أمله بأن تتجه الغرف التجارية في المحافظات نحو تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية