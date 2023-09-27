القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمةً قال فيها: “جاءنا عليه الصلاة والسلام برسالة عطرة وسنّة مباركة، وقد منحه الله من الشمائل أحسنها وأبهاها، من الفضائل أسماها وأرضاها ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها، وإن القوات المسلحة قد دأبت على الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين، تذكيراً بالقيم التي دعا إليها لتكون نبراساً وتذكرة للمؤمنين، وجزى الله قيادتنا الحكيمة خيراً على دعم هذه الجهود التي تدل على صدق الانتماء والولاء لصاحب الذكرى العطرة “.

واشتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية أدتها مجموعة من أئمة مديرية الإفتاء العسكري تغنت بذكرى سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم