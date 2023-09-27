العراق يعلن الحداد وتوقيف 9 مسؤولين بعد فرار صاحب قاعة الزفاف المأساوي

وطنا اليوم:وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حادثة الحمدانية

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى”.

ن جهته، حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث. فيما أعلن قائد عمليات نينوى عن توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن قاعة الحمدانية بعد حريق أسفر عن مقتل عشرات.

وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن، بينما قالت خلية الإعلام الأمني إن عدد القتلى 93، فيما أفادت الأنباء بفرار صاحب القاعة.

في المقابل، أكد رئيس لخلية الاعلام الأمني اللواء سعد معن ان التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان”.

واستنفرت شركات الأدوية واللوازم الطبية، لتقديم المساعدات الضرورية لإسعاف وعلاج مصابي حريق زفاف نينوى، بعد توجيهات وزير الصحة العراقي.

ووفقًا لوزارة الصحة العراقية، فإن هناك متابعة للإسعافات الاولية المقدمة للمصابين حسب نوع الإصابة، إذ إنَّ بعض الحالات تكون بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية.