بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يعزي العراق بضحايا حريق نينوى

27 سبتمبر 2023
الأردن يعزي العراق بضحايا حريق نينوى

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في أحد قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:49

هذا رأي الروابدة في الحياة الحزبية و اللاجئيين … وختم “في فمِ ماء”

04:48

العراق يعلن الحداد 3 أيام عقب حريق بحفل زفاف

04:48

وزير الاوقاف يدخل على خط مواقع التواصل الاجتماعي

22:43

رئيس الوزراء يرعى افتتاح المجمع التجاري الترفيهي “النافورة مول” في العقبة

20:38

لماذا تغيرت لهجة عمّان الرسمية تجاه دمشق؟

20:36

فرص لأمطار مُتفرقة في بعض مناطق الأردن الأسبوع القادم

20:21

الصناعة :منع دخول المواد الاسبستية إلى الأردن

20:11

شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة الله

20:05

المملكة تشهد موجة اغلاقات في قطاع المطاعم

19:47

الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

19:46

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال بدير وال ميقاتي.

19:44

بلدية اربد تزيل اعتداءات محال على الشارع العام في المدينة الصناعية

وفيات
شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 26-9-2023زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | |