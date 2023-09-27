الأردن يعزي العراق بضحايا حريق نينوى

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء في أحد قاعات الأفراح في محافظة نينوى، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. فبعد أن تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن