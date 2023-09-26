وصية حسين الرواشدة

وطنا اليوم – كتب حسين الرواشدة وصية لابنه جاء فيها :

ماذا اوصيك يا بني ..؟ سأترك كل ماذكرته الكتب السماوية من وصايا ( وما أكثرها )، وما جاء في الاسفار ، فبوسعك ان تقرأه ان شئت .

اما أنا فسأبعث اليك وصية بكلمة واحدة : « كن حرا»، فالحرية وحدها ( متى كان العقل مرشدها) تمنحك الانسانية بكامل اناقتها، تمنعك من الكذب والخيانة، وتحررك من الخوف وتحصنك من الرذيلة والدنايا، ترتقي بك الى أن يبلغ عدد الوصايا مقامات العزة والكرامة والرضى، تعيد اليك ما افتقدته من امان وطمأنينة، وتحلق بك في فضاء واسع لا حدود له ولا سقوف.

،انت حر يا بني، اذا انت انسان.