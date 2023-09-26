بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عاجل – الجيش: إسقاط طائرتين مسيرتين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

26 سبتمبر 2023
عاجل – الجيش: إسقاط طائرتين مسيرتين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

 

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

أهم المهم في التعديل والتوزير

09:25

هندسة جمهور ناجح في وسائل التواصل الاجتماعي

09:24

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يهنئكم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

09:22

مجلس الزرقاء: بناء 22 مدرسة جديدة خلال العامين المقبلين

09:19

العياصرة : المقطع المتداول عن موقفي من السعودية.. “خرمشة سياسية” وارث المعارضة “مفرود” أمام الدولة

08:56

الدعجة : كثرة التعديلات الوزارية تدل على فشل الحكومة و الخزاعي ينتقد ظهور بعض الشخصيات على وسائل الاعلام واخذ زاوية الدفاع عن الحكومة

08:52

وطنا اليوم تهنئ بمناسبة المولد النبوي

07:47

ساره السهيل تتحدث عن تحولات الكتابة للاطفال في العصر الرقمي

07:08

450 شخصا في العراق بين قتيل وجريح بسبب زفاف

23:29

العياصرة: أنا وزميلي أبوصعيليك اقتنعنا أنه أحنا وزراء

23:21

التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة في كاريكاتير الحجاج

22:51

هكذا يروي هنري كيسنجر اسرار حرب 73

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-9-2023زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023