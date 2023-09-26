خلال استقباله وفدا سعوديا في صناعة عمان .. الجغبير يدعو الى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، فرغم أن التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (5.3) مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته 24% عن العام 2021 ، حيث بلغت الصادرات الأردنية الى المملكة حوالي (1.18) مليار دولار بنمو نسبته 15% مقابل صادرات سعودية الى الأردن بلغت (4.1) مليار دولار خلال نفس العام وبنمو نسبته 27%، كما تعد الاستثمارات السعودية في المملكة من بين الأعلى وتقدر قيمتها باثني عشر مليار دولار، الا ان هذه الارقام قابلة زيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين في شتى المجالات.

واضاف الجغبير، خلال استقباله وفدا سعوديا يضم رئيس مجلس الاعمال الأردني السعودي الدكتور حمدان السمرين واعضاء من غرف الصناعة والتجارة السعودية، الثلاثاء، في مبنى غرفة صناعة عمان، بحضور عدد من اعضاء مجلسي ادارة غرفتي صناعة عمان والأردن، ومدير عام غرفة صناعة عمان، ان العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب ان تكون على قاعدة رابح / رابح، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الأخرى، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الانتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، كما ان الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، وخصوصا في قطاع الصناعات البلاستيكية، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.

واوضح الجغبير ان زيارة الوفد السعودي تأتي بدعوة من غرفة صناعة عمان لزيارة معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية الذي تنظمه الغرفة، وتأتي استكمالا للزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى السعودية والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال السعوديين في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وخصوصا فيما يتعلق بتسريع وتسهيل الاجراءات الجمركية على الحدود بين البلدين، وكذلك تبسيط الاجراءات الخاصة بالمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية الى الأردن، وتم اقتراح انشاء لجنة مشتركة بين غرفتي صناعة الأردن وعمان ومجلس الاعمال الأردني السعودي، بهدف دراسة انشاء مركز للمنتوجات الأردنية في مدينة الرياض او جدة للبيع المباشر وعرض العيناتـ، يتم من خلاله تسويق وترويج المنتجات الصناعية الأردنية في السعودية.