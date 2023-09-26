لجنة السياحة والآثار في مجلس الاعيان تزور متحف الطوابع البريدية

وطنا اليوم:قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود لرئيس واعضاء لجنة السياحة والاثار في مجلس الاعيان خلال زيارتهم للشركة شرحا عن اعمال البريد الاردني وعمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الشركة ضمن استراتيجة ممنهجة للنهوض بالعمل لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق البريد العالمي .

وأضاف الداوود خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم الثلاثاء الى متحف بريد الطوابع الاردني الواقع في مقر شركة البريد بالمقابلين ،إن البريد الاردني يساهم بفاعلية في دعم السياحة الاردنية من خلال الترويج للمواقع السياحية عبرإصدارات الطوابع التي تركز في غالبها على ما يحتويه الاردن من كنوز اثرية وحياة للطيور والحيوانات إضافة لدوره في خدمة المجتمع الدولي .

وبين الداوود أن فكرة إنشاء متحف للطوابع جاءت لتسليط الضوء على الانجازات التي شهدتها المملكة الاردنية الهاشمية منذ التأسيس ولغاية الان بإعتبار الطابع البريدي يحفظ ذاكرة البلاد على كافة الصعد، ويرصد تاريخنا من خلال إصدارات الطوابع بمختلف المناسبات الأردنية مشيرا في الوقت نفسه الى ان المتحف يضم في أقسامه المختلفة جميع الطوابع البريدية والتذكارية التي صدرت في الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم، كما يضم نماذج لمختلف أنواع الأدوات والأجهزة الهاتفية ووسائل البريد التي اعتمدت عبر تاريخ الأردن ومخطوطات قديمة تعود الى العام1918 ، كما يضم طوابع الواردات القديمة ونماذج البرقيات القديمة وجميع إصدارات الطوابع .

وأوضح أن شركة البريد كمشغل للبريد يتحمل أعباء كبيرة في سبيل إستدامة توفير الخدمات البريدية الى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن ،كما يعمل على توفير خدمات غير بريدية إضافية تتعلق بتقديم الخدمات نيابة عن القطاعين العام والخاص.

رئيس اللجنة العين المهنس عبد الكريم الهندي قال أن ما شاهدناه في متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ونماذج لمختلف أنواع الأدوات والأجهزة الهاتفية ووسائل البريد التي اعتمدت عبر تاريخ الأردن والمخطوطات القديمة يبعث على الاعجاب ،مبدبا استعداد اللجنة للتعاون مع ادارة البريد الاردني في المجالات التي تخدم تطوير الخدمات وخاصة ما يتعلق بالامور السياحية .

وضمت اللجنة رئيسها العين المهندس عبد الحكيم الهندي ،والاعيان عيسى حيدر مراد ، وخير الدين هاكوز ، وعبد الله مطر ، وخولة العرموطي ، ومحاسن الجاغوب ، ومحمد الازايده ، وخالد رمضان ،وميسون العتوم.