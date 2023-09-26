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مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس

26 سبتمبر 2023
مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس

وطنا اليوم:طالب النائب عدنان مشوقة بتوضيح رسمي حول الأسباب التي دفعت وزارة الصحة الى اتخاذ قرار تطعيم الأطفال من عمر السنة وحتى عمر الثمانية عشر سنة بلقاح يسمى “MR”.
ووجه مشوقة أسئلة حول الجهة الممولة لتكاليف هذا اللقاح، وفي أي دولة تم انتاج هذا اللقاح، ومن هي الشركة المصنعة وما هي تفاصيل تركيبته وما هي دواعي استخدامه، وفيما إذا تم دمج هذا اللقاح بأي لقاحات أخرى، واذا كان له اية اعراض جانبية على المدى القريب او البعيد، وهل يوجد تجارب سابقة مسجلة لهذا اللقاح، وما هي نتائج هذه التجارب ان وجدت؟.
واستوضح النائب عما إذا كان سيتم تطبيق ما جاء في قانون حماية الطفل وذلك من خلال الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل تطعيم أطفالهم، مشددا على ضرورة التبين والتحقق من ماهية هذا اللقاح قبل أن يعطى لأطفالنا في المدارس والذين يقدر عددهم بنحو مليوني طالب.


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