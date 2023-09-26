هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

وطنا اليوم – تنص المادة 54 في قانون الانتخاب على (إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

وبذلك وفي حال توزير النائبين العياصرة وابوصعيليك ، فسيخلف زكريا محمد الفقيه مرشح قائمة القدس الشريف عن الدائرة الانتخابية لمنطقة عمّان الرابعة ، النائب خير ابوصعيليك.

وستخلف النائب السابقة نجاح العزة، مرشحة قائمة “الوطن للجميع”، النائب عمر العياصرة