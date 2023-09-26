بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

منذ ساعتين
هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم

 

وطنا اليوم –  تنص المادة 54 في قانون الانتخاب  على (إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

وبذلك وفي حال توزير النائبين العياصرة وابوصعيليك ، فسيخلف زكريا محمد الفقيه مرشح قائمة القدس الشريف عن الدائرة الانتخابية لمنطقة عمّان الرابعة ، النائب خير ابوصعيليك.

وستخلف النائب السابقة نجاح العزة، مرشحة قائمة “الوطن للجميع”، النائب عمر العياصرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

06:36

أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية

06:32

وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة عمان

06:32

موسكو: مسلحو (التنف) يخططون لزعزعة الوضع في سوريا

06:28

تقرير دولي : الاردن من الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل

00:02

اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

22:14

العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي

21:42

ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة

21:24

زوجة السيد عصام بدير في ذمة الله

21:09

استقالة العياصرة وأبو صعيليك من مجلس النواب

20:42

ضبط سارق 50 الف دينار من سيارة باربد

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله