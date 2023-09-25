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عالم الزلازل الهولندي يتراجع عن توقعاته

25 سبتمبر 2023
عالم الزلازل الهولندي يتراجع عن توقعاته

 

وطنا اليوم – قال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إن الأمور تتغير بشكل سريع في العالم، فبعد أن توقع حدوث زلزال شديد القوة، وتسونامي أيضا، يبدو أنه تراجع عن توقعاته، حيث فسر هذا بأن التوقعات تختلف كما في توقعات في حالة الطقس.

وأوضح عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على صفحته الشخصية على موقع التغريدات «إكس»، أن هناك تغيرات في التوقعات بخصوص الكوارث الطبيعية، كما يحدث مع الطقس بسبب تغير الأمور بسرعة. وأضاف أن نسبة الزلازل تزداد في مناطق شرق إندونيسيا والصين وأستراليا، بداية من اليوم، وهذا بسبب الاعتقاد أن الكوارث الطبيعية ترتبط بحركة الكواكب والشمس. زلزال قوي وقال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي يؤيد وجود علاقة بين نشاط الفلك والكواكب والزلازل، حيث أكد في تغريدة نشرها أمس أن اقتران كواكب المريخ مع عطارد والمشتري في 22 سبتمبر، ثم يليه اقتران للزهرة والشمس والمريخ في 25 سبتمبر، ما سيؤدى إلى نشاط زلزالي تصل درجاته لنحو 7 درجات أو أكثر. وتوقع حدوث مجموعة من الهزات القوية في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري. خبراء يرفضون توقعات العالم الهولندي وعلى الرغم من حدوث توقعات العالم الهولندي، خاصة زلزال المغرب الذي وقع فجر 9 سبتمبر وأدي لمقتل الآلاف، إلا أن هناك جدلا كبيرا من العلماء الذين يؤكدون أنه من المستحيل التوقع بوقوع الزلازل، والهزات الأرضية على الإطلاق.


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