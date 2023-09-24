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الدغمي يعلن عزمه خوض انتخابات رئاسة النواب
24 سبتمبر 2023
وطنا اليوم – أَعلن النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي عن عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة، ومزاحمة المتنافسين للوصول إلى اعتلاء منصة الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة.
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24 ساعة
06:51
مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس
06:45
على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين
06:36
أصوات أردنية تحذّر من “ساعة انفجار” على الحدود مع سورية
06:34
هؤلاء سيصبحوا نواب اعتباراً من اليوم
06:32
وفاة شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة عمان
06:32
موسكو: مسلحو (التنف) يخططون لزعزعة الوضع في سوريا
06:28
تقرير دولي : الاردن من الدول الأقل قدرة على الصمود بدون دخل
00:02
اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني
22:14
العين عبد الحكيم الهندي يهنئ سيد البلاد بذكرى المولد النبوي
21:42
ابو طير : عدة جهات هي من تختار الوزراء الجدد”، ولا توجد حكومة مشكلة من جهة واحدة
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منوعات
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