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الدغمي يعلن عزمه خوض انتخابات رئاسة النواب

24 سبتمبر 2023
الدغمي يعلن عزمه خوض انتخابات رئاسة النواب

 

 وطنا اليوم –  أَعلن النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي عن عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة، ومزاحمة المتنافسين للوصول إلى اعتلاء منصة الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة.

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