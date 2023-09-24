الدغمي يعلن عزمه خوض انتخابات رئاسة النواب

وطنا اليوم – أَعلن النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي عن عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة، ومزاحمة المتنافسين للوصول إلى اعتلاء منصة الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة.