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3 قادة احزاب في صالون السبت

منذ ساعة واحدة
3 قادة احزاب في صالون السبت

 

وطنا اليوم –  يناقش قادة حزبيون عند السابعة من مساء غد السبت في مركز الحسين الثقافي في رأس العين دور الأحزاب الأردنية في الحياة السياسية وتحدي رفع نسبة المشاركة السياسية.

ويستضيف صالون السبت في أمانة عمان الكبرى، والذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية امين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني، ورئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني جميل النمري، والقيادي المؤسس بالحزب المدني الديمقراطي (قيد التأسيس) قيس زيادين.

وتندرج هذه الأمسية لصالون السبت بأمانة عمان ضمن امسيات وحوارات وطنية للحراك الحزبي الذي بدا يتفاعل بتوسع في الحياة السياسية، خاصة مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، المتوقعة أواخر العام.


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