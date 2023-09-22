بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: على الاردن أن تجربنا فاذا كنا أمناء فليكن

منذ ساعتين
رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: على الاردن أن تجربنا فاذا كنا أمناء فليكن

 

 

وطنا اليوم –  قال رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، إن “مطلبنا فتح معبر مع الأردن هو مطلب حق ولا يعني الانفصال”.

وأضاف في مقابله  قبل أيام، أن “على الحكومة الأردنية أن تجربنا فاذا كنا أمناء على المعبر فليكن وإذا لم يكن فإغلاقه سهل”.

وأكد أن الحل الأمني من قبل النظام في السويداء مستبعد، لأنه ليس في مصلحته، مؤكداً فشل الحل الأمني الذي اتبعه النظام ضد المحافظات السورية، وأدى إلى تأزم الوضع في سوريا.

وجدد الشيخ الحناوي دعوته الأردن لفتح معبر مع السويداء، وحث الحكومة الأردنية على تجربة أبناء السويداء الأمناء في ذلك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:22

ولي العهد يلتقي بواشنطن رئيس مجلس النواب الأمريكي وأعضاء لجان بالكونغرس

06:51

الملك “يشك” بسيطرة الأسد على سورية ويؤكد: أطرافاً وأشخاصاً داخل النظام في سورية يعملون على تهريب المخدرات إلى الأردن وإيران تستفيد من ذلك

06:43

مستشار للخارجية الروسية: لا أستبعد أن تقوم الأردن بعملية عسكرية على طول الحدود الأردنية السورية… ويحق لها ذلك

06:16

4 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية.. تظهر قبل 24 ساعة من الأزمة

06:12

هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية.. عمقها 9 كيلومترات

06:08

وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر وزراء الصحة في الأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير إسرائيلي

06:03

سمر نصار تعلق على رفض فريقي الرمثا وسحاب خوض المباراة

06:03

وزير خارجية اسرائيل يحدد موعدا لـ”التطبيع” مع السعودية

22:56

الأمن يلاحق أشخاصا أثاروا الهلع حول وقوع زلازل

20:39

إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

20:35

الأزمات : موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية وسددونا آمنة

20:29

الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

وفيات
الفنان الأردني خالد الطريفي في ذمة اللهوفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023