رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: على الاردن أن تجربنا فاذا كنا أمناء فليكن

وطنا اليوم – قال رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، إن “مطلبنا فتح معبر مع الأردن هو مطلب حق ولا يعني الانفصال”.

وأضاف في مقابله قبل أيام، أن “على الحكومة الأردنية أن تجربنا فاذا كنا أمناء على المعبر فليكن وإذا لم يكن فإغلاقه سهل”.

وأكد أن الحل الأمني من قبل النظام في السويداء مستبعد، لأنه ليس في مصلحته، مؤكداً فشل الحل الأمني الذي اتبعه النظام ضد المحافظات السورية، وأدى إلى تأزم الوضع في سوريا.

وجدد الشيخ الحناوي دعوته الأردن لفتح معبر مع السويداء، وحث الحكومة الأردنية على تجربة أبناء السويداء الأمناء في ذلك