4 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية.. تظهر قبل 24 ساعة من الأزمة

وطنا اليوم – تعد السكتات القلبية المفاجئة واحدة من أكثر حالات الطوارئ الطبية فتكًا، والتي يمكن أن يعاني منها الإنسان، وعادة ما تحدث عندما يتوقف القلب عن النبض، وتختلف عن النوبات القلبية، إذ ينقطع إمداد الدم إلى العضو، وهي ناجمة عن عدم انتظام ضربات القلب عندما لا يعمل النظام الكهربائي في الجسم بشكل صحيح. روابط إعلانية بواسطة Project Agora تركيا – تكلفة زراعة الأسنان بالفم الكامل قد تفاجئك تمامًا زراعة الاسنان في تركيا خطورة النوبات القلبية المفاجئة وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإنه بمجرد حدوث النوبات القلبية المفاجئة يحتمل موت الشخص في غضون دقائق ما لم يتم علاجه على الفور بالإنعاش القلبي الرئوي، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها قبل حدوث الاعتقال.

ومن العلامات التحذيرية الآتي:

ضيق في التنفس

كانت العلامة المبكرة الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية هي ضيق التنفس، المعروف طبيًا باسم ضيق التنفس.

وعانى نحو 41% من المرضى من هذه الأعراض، مقارنة بـ 22% في المجموعة الضابطة، وقال الباحثون إن هذه كانت العلامة الوحيدة التي ترتبط بشكل كبير بالسكتات القلبية لدى الرجال والنساء.

ألم الصدر

وكان ألم الصدر ثاني أكثر العلامات شيوعًاقد أثر ذلك على حوالي ثلث المرضى، مقارنة بربع المجموعة الضابطة.

ومع ذلك، فقد كان مرتبطًا بشكل كبير فقط بالسكتات القلبية لدى الرجال، وليس النساء.

التعرق

يؤثر التعرق الغزير أيضًا على مرضى السكتة القلبية أكثر من غيرهم في حالات الطوارئ.

وظهرت الأعراض على حوالي 12%، مقارنة بـ8% في المجموعة الضابطة.كما كان مرتبطًا بشكل كبير فقط بالرجال، وليس النساء.

النوبات

وأخيرًا، كان النشاط الشبيه بالنوبات أكثر شيوعًا أيضًا لدى مرضى القلب مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكان 11% منهم مصابين بالأعراض، مقارنة بسبعة%.

وكان الغثيان أو القيء، والضعف، والدوخة، وأعراض البطن أكثر شيوعا في المجموعة الضابطة.