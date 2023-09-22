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هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية.. عمقها 9 كيلومترات

منذ 24 ثانية
هزة أرضية تضرب الحدود السورية التركية.. عمقها 9 كيلومترات

 

وطنا اليوم –  ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، منطقة الحدود السورية التركية، على عمق 9 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة ضربت منطقة الحدود السورية التركية على مسافة 79 كيلومترًا غرب مدينة حلب في شمال سوريا.

وأظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود السورية التركية، كذلك على مسافة 16 كيلومترا شمال شرق أنطاكيا بولاية هطاي أقصى جنوب تركيا.


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